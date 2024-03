Enad Global 7 AB Aktie: Finger Weg!

In den letzten zwei Wochen wurde Enad Global von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies geht aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen hervor, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Enad Global hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Enad Global in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Enad Global bei 60, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Enad Global mittlerweile auf 20,98 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,32 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -31,74 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 15,29 SEK, was einer Distanz von -6,34 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Enad Global daher die Gesamtnote "Schlecht".