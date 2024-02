Enact Holdings Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Enact ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass Enact weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,4 und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Enact-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der aktuelle Kurs der Enact von 27,19 USD ist mit -0,07 Prozent Entfernung vom GD200 (27,21 USD) ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 28,17 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Enact-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet wurde bei Enact eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch in diesem Zeitraum positiv zugenommen, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Enact von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt eine "Schlecht"-Einstufung für Enact.