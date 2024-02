Enact Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Enact eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Enact daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI-Niveau von 81,95 wird Enact als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 58,85 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, dass die Enact-Aktie auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts und des 50-Tage-Durchschnitts jeweils eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Enact festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gebildet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Enact auf Basis der verschiedenen Analysen insgesamt ein "Neutral"-Rating.