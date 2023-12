Enact Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Aktie von Enact wird derzeit an der Börse mit einem Kurs von 28,95 USD gehandelt, was einem Anstieg von +4,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +10,41 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Enact größtenteils positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Enact-Aktie liegt derzeit bei 8, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und liegt bei 39,46, was auf eine neutrale Position hinweist. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf eine Aktie. In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen bei Enact festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Enact insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.