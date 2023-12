Enablence Technologies Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Enablence-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,53 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,85 CAD steht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -44,44 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 1,21 CAD, was zu einem Abstand von -29,75 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Enablence-Aktie zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 100 Punkten, was bedeutet, dass sie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im überkauften Bereich (Wert: 91,67), wodurch die Aktie auch hier mit "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was dazu führt, dass Enablence insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Enablence ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Gesamteinschätzung von "Neutral".