En+ International public joint-stock company Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die En+ Pjsc zeigt der RSI eine Ausprägung von 70,87, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 61,54 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass En+ Pjsc derzeit 7,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -9,44 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über En+ Pjsc. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über En+ Pjsc wurde in letzter Zeit nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung für En+ Pjsc.