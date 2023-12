En+ International public joint-stock company Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung zueinander. Im Fall von En+ Pjsc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass En+ Pjsc momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass En+ Pjsc weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse von En+ Pjsc auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um En+ Pjsc diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse bezieht sich auf den Durchschnitt des Schlusskurses der En+ Pjsc-Aktie für die letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 484,18 RUB liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 450,4 RUB liegt, ergibt sich eine Abweichung von -6,98 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, der bei 483,46 RUB liegt und somit eine Abweichung von -6,84 Prozent aufweist. Insgesamt wird die En+ Pjsc-Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht die frühzeitige Erkennung starker positiver oder negativer Ausschläge in der Internet-Kommunikation. In Bezug auf En+ Pjsc hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.