En+ International public joint-stock company Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde auch die Aktie von En+ Pjsc intensiv in sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Reaktionen. Die Meinungsmarkt hat sich auch nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um En+ Pjsc beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für En+ Pjsc liegt bei 29,01 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder Überkauftheit noch Überverkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält En+ Pjsc also eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um En+ Pjsc hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für En+ Pjsc insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren zeigt, dass die En+ Pjsc-Aktie auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt wird En+ Pjsc also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.