EnWave Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "EnWave":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enwave liegt derzeit bei 3304,84 und übertrifft den Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) um 11714 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Daher erhält Enwave in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat die Enwave-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -24,14 Prozent erzielt, was 31,4 Prozent unter dem Durchschnitt (7,26 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 12,88 Prozent, wobei Enwave derzeit um 37,02 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Enwave war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Enwave liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,75, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Enwave-Aktie in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.