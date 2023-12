EnWave Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "EnWave":

Die kanadische Firma Enwave hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in dieser Kategorie. Auch Analysten bewerten die Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten wurden 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,7 CAD, was einer Erwartung von 94,44 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Enwave bei 3304,84, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 29,35 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enwave liegt bei 55,56, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25 bewegt sich bei 42, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Enwave-Aktie, mit "Schlecht" in der Dividendenpolitik und fundamentalen Kriterien, und "Neutral" in der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index.