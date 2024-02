EnSync Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ensync-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage an, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des 25-Tage-RSI verglichen, der ebenfalls bei 50 liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Ensync in den letzten 12 Monaten eine Performance von -99,41 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 409,18 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -508,59 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Ensync mit einer Rendite von 245,43 Prozent um 344,83 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Ensync eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ensync. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".