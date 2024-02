EnSilica Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Asahi Glass Company Inc.":

Die Ensilica-Aktien wurden in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 60,07 GBP gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 49,5 GBP, was einen Unterschied von -17,6 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Ein weiterer wichtiger Wert ist der 50-Tage-Durchschnitt, der bei 41,41 GBP liegt und somit 19,54 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Ensilica-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ensilica-Aktie liegt bei 38 für die letzten 7 Tage, und bei 34,78 für die letzten 25 Tage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen rund um Ensilica waren in den letzten Tagen vor allem positiv.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine "Neutral"-Bewertung abgegeben, da die Diskussionen eine mittlere Aktivität aufweisen und die Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.