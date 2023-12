EnSilica Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung von Aktien. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Ensilica im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Die Meinungsmärkte haben sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Ensilica befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Ensilica wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ensilica blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ensilica bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ensilica ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ensilica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 80,99, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 79,3, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Eine technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt für die Ensilica-Aktie einen Durchschnitt von 65,61 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 39,5 GBP (-39,8 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (59,56 GBP) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (59,56 GBP) zeigen einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der Charttechnik führt. Ensilica erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.