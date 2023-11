EnQuest Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Enquest-Aktie wird in verschiedenen Bereichen bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidungshilfe zu bieten.

Die Dividendenrendite der Enquest-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 11,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal eine positive Einschätzung, 1 Mal eine neutrale Einschätzung und kein Mal eine negative Bewertung für die Enquest-Aktie abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Enquest. Die Analysten erwarten auf der Basis des aktuellen Kurses von 13,72 GBP eine Entwicklung von 100,44 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 27,5 GBP. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Enquest-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 0,84 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Enquest in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt erhält Enquest daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen zeigen, dass die Enquest-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus institutioneller Sicht positiv bewertet wird. Anleger können diese Informationen nutzen, um eine fundierte Entscheidung über ihre Investitionen zu treffen.