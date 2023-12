EnQuest Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "EnQuest":

Die Dividende von Enquest liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf die technische Analyse verläuft der gleitende Durchschnittskurs in Höhe von 16,01 GBP, während der Kurs der Aktie bei 13,23 GBP liegt, was einer Abweichung von -17,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 14,53 GBP, was einer Abweichung von -8,95 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen positiv über Enquest diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen. In Bezug auf den Relative Strength Index erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (43,66) als auch für den RSI25 (58,92).

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Enquest, mit einer "Schlecht"-Einschätzung in der technischen Analyse und einer "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment.