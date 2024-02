EnQuest Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hunting":

Die technische Analyse der Enquest-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 13,8 GBP ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 7,75 Prozent unter dem GD200 (14,96 GBP) liegt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 13,39 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand zum GD200 bei +3,06 Prozent liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Enquest-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Enquest im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,69 Prozent erzielt hat, was 22,15 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -18,54 Prozent, was bedeutet, dass Enquest derzeit 22,15 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Enquest eingestellt waren. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Enquest daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende können Anleger, die derzeit in Enquest investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 10,98 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.