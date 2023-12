EnQuest Aktie: Quo vadis?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Enquest nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt, die von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien geteilt wird. Daher wird das Sentiment als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einer "guten" Bewertung führt.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Enquest-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "gut", 1 "neutral" und keine "schlecht", was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27,5 GBP, was ein Aufwärtspotential von 82,36 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "guten" Empfehlung für das Wertpapier.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwogen hat. Aufgrund der ausgewogenen Diskussion wird die Aktie mit einem "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enquest-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "guten" Bewertung führt. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral, was zu einer abweichenden "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "gute" Bewertung für Enquest.