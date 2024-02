EnQuest Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "EnQuest":

Enquest erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Enquest.

Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 98,35 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 12,1 GBP. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Enquest aktuell 0, was einer negativen Differenz von -11,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Daher erhält Enquest eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Enquest. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Enquest unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie von Enquest im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,69 Prozent erzielt, was 24,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.