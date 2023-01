EnBW will mit neuen Anleihen Geld für Nachhaltigkeitsprojekte sammeln

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Mit Hilfe von zwei neuen Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro will der Energieversorger EnBW in Nachhaltigkeit investieren. In welche Projekte die Erlöse aus den Anleihen genau fließen sollen, steht nach Angaben vom Dienstag noch nicht fest. Im Mittelpunkt stünden der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stromnetze, der Elektromobilität und der Aufbau einer zukünftigen Infrastruktur für die Erzeugung und Versorgung mit Wasserstoff und sogenannten grünen Gasen.

"Wir investieren in die Infrastruktur unseres Landes und das ist für unsere Gesellschaft insgesamt - aber auch für die EnBW - wichtig, um die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende und die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands zu gewährleisten", sagte Finanzvorstand Thomas Kusterer der Mitteilung zufolge.

Die Anleihen haben den Angaben zufolge ein Volumen von 500 Millionen und 750 Millionen Euro und eine Laufzeit von 5,5 beziehungsweise 12 Jahren. Verbunden sind sie mit Kupons von 3,5 beziehungsweise 4,0 Prozent./kre/DP/men