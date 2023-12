Ems-Chemie Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Ems-chemie liegt bei 8,64, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 23, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien misst, ist das Sentiment und Buzz. Die Aktie von Ems-chemie zeigte eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag kaum Unterschiede zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt einen positiven Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ems-chemie eine Dividendenrendite von 2,58 Prozent auf, was 1,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als eher unrentables Investment im Vergleich zur Branche "Chemikalien".

Insgesamt erhält die Aktie von Ems-chemie nach diesen verschiedenen Analysen eine überwiegend gemischte Bewertung, wobei die technische Analyse positiver ausfällt als das Sentiment und Buzz sowie die Dividende.