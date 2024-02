Ems-Chemie Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Ems-chemie-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 661,3 CHF verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 628 CHF, was einem Unterschied von -5,04 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 655,34 CHF wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was einem Unterschied von -4,17 Prozent entspricht. Daher wird die Ems-chemie-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ems-chemie in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Ems-chemie-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,1 Prozent erzielt, was 3,09 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -5,01 Prozent, und Ems-chemie liegt aktuell 3,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Ems-chemie eine Dividendenrendite in Höhe von 2,42 % erzielt werden, was 1,29 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".