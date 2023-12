Ems-Chemie Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Ems-Chemie einen überverkauften RSI-Wert von 1,53 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 22, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Ems-Chemie somit eine "Gut"-Einstufung gemäß dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Ems-Chemie mit -3,98 Prozent um mehr als 5 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche weist eine durchschnittliche Rendite von 0,53 Prozent auf, wobei die Ems-Chemie mit 4,51 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Ems-Chemie beträgt derzeit 2,58 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,73 %. Mit einer Differenz von 1,15 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von +0,99 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs mit 10,38 Prozent über dem GD50, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ems-Chemie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.