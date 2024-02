Emre Girkin von der Ecomunlimited GmbH: Das alte Dropshipping ist tot? Das neue Geschäftsmodell heißt Brandshipping

Düsseldorf (ots) -Traditionelles Dropshipping gilt schon lange als überholt - nun stellen Emre Girkin und Can Özkan, die Köpfe hinter der Ecomunlimited GmbH, eine neue Strategie vor: Brandshipping. Als E-Commerce-Experten und erfolgreiche Onlineshop-Betreiber teilen sie ihr Wissen sowohl in der Praxis als auch durch ihr Coaching. In diesem Artikel erklären sie, wie Brandshipping klassisches Dropshipping transformiert und welche neuen Erfolgsperspektiven es für Onlineshopbetreiber eröffnet.Im digitalen Handel streben zahlreiche Unternehmer danach, ihre Marken zu etablieren und nachhaltig zu wachsen. Eine gern genutzte Methode war bisher das traditionelle Dropshipping. Einst als einfacher Einstieg in den E-Commerce gepriesen, sieht sich Dropshipping allerdings zunehmend mit Kritik konfrontiert. Lange Lieferzeiten, mangelnde Markenbildung und eine Flut von generischen Produkten frustrieren nicht nur die Betreiber, sondern auch ihre Kunden. Ohne Lösung dieser Probleme droht nicht nur ein wirtschaftlicher Misserfolg, sondern auch der Verlust der eigenen Vision. "Wer sich nicht weiterentwickelt, wird vom Markt verdrängt. Die Kritik am Dropshipping sollte man also nicht einfach ignorieren", warnt Emre Girkin, Geschäftsführer der Ecomunlimited GmbH.Emre Girkin und Can Özkan sehen mit ihrem fundierten Hintergrund und jahrelanger Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Online-Shops in Brandshipping die Schlüsselstrategie für langfristigen Erfolg. "Unser Ansatz basiert auf einer soliden Markenbildung und einer durchdachten Auswahl von Produkten und Lieferanten", ergänzt Can Özkan. Das Konzept der Ecomunlimited GmbH zielt darauf ab, Dropshipping nicht als Endstation, sondern als Startpunkt für ein umfassendes E-Commerce-Unternehmen zu sehen.Die Herausforderungen des traditionellen DropshippingsTraditionelles Dropshipping konfrontiert Unternehmer mit einer Reihe von Problemen: die Nutzung generischer Produktvideos und Bilder, die nicht überzeugen, die Auswahl schlechter Lieferanten mit entsprechend langen Lieferzeiten und der Aufbau von Shops ohne erkennbare Marke. Diese Faktoren führen nicht nur zu geringer Kundenzufriedenheit, sondern auch zu niedrigen Konversionsraten. Brandshipping geht diese Probleme gezielt an. Durch die Konzentration auf Qualität, die Auswahl zuverlässiger Lieferanten und die Fokussierung auf den Markenaufbau schafft es eine Differenzierung im Markt. Sobald ein Produkt erfolgreich im Markt etabliert ist, beginnt die Phase der Importierung und intensiven Markenbildung. Diese langfristige Vorgehensweise ermöglicht es, ein solides und nachhaltiges E-Commerce-Geschäft aufzubauen. "Unser Ansatz hilft, die typischen Fallstricke des Dropshippings zu umgehen und ermöglicht kontinuierliches Wachstum", erklärt Emre Girkin.Im Zentrum der Brandshipping-Philosophie steht die Kundenzufriedenheit: Sie ist der Schlüssel zu positiven Bewertungen und einem treuen Kundenstamm. Dieser Ansatz spiegelt sich in der Firmenphilosophie der Ecomunlimited GmbH wider. "Schnell über Nacht reich zu werden, ist eine Illusion. Der wahre Erfolg liegt in der Zufriedenheit unserer Kunden", betont Can Özkan.Skalierung und langfristiger ErfolgDie Skalierung eines Geschäftsmodells ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Durch den Einsatz von User-Generated Content und Influencer-Generated Content wird eine authentische und ansprechende Kundenansprache geschaffen. "Unser Ziel ist es, mit jedem Schritt nachhaltig zu wachsen und eine starke Marke aufzubauen, die Bestand hat", erklärt Emre Girkin. Gerade jetzt, wo der Onlinehandel ständigem Wandel unterliegt, beweisen Emre Girkin und Can Özkan, dass mit der richtigen Strategie, Expertise und einem Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit langfristiger Erfolg im E-Commerce möglich ist.Sind Sie bereit, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben und eine Marke mit Substanz aufzubauen? Melden Sie sich jetzt bei Emre Girkin und Can Özkan (https://www.ecomunlimited.de/) für ein Erstgespräch und legen Sie mit der Unterstützung der Ecomunlimited GmbH den Grundstein für ein erfolgreiches E-Commerce-Business!Pressekontakt:Ecomunlimited GmbHEmre Girkin und Can Özkanhttps://linktr.ee/EcomunlimitedOriginal-Content von: Ecomunlimited GmbH, übermittelt durch news aktuell