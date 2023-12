Empyrean Energy Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse der Empyrean Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,9 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,696 GBP weicht somit um -22,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 0,73 GBP, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -4,66 Prozent ab. Hierdurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Empyrean Energy-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor weist die Aktie von Empyrean Energy mit einer Rendite von -30,54 Prozent eine Abweichung von mehr als 14 Prozent auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,77 Prozent, wobei Empyrean Energy mit einer Abweichung von 13,77 Prozent deutlich darunter liegt.

Die Dividendenrendite der Empyrean Energy-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 11,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Empyrean Energy eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Analyse erhält Empyrean Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.