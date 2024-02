Empress Royalty-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Bei Empress Royalty beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 36,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 48,48 Punkten. Insgesamt wird die Aktie daher für den RSI mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Empress Royalty derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,3 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 0,29 CAD entspricht einer Abweichung von +3,45 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Empress Royalty in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen eher neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, jedoch hat die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen zugenommen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.