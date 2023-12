Empress Royalty Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Empress Royalty in den letzten Wochen kaum verändert hat. Deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,3 CAD für den Schlusskurs der Empress Royalty-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,3 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,29 CAD eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Empress Royalty. In den vergangenen Tagen gab es weder starke positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Empress Royalty liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,71, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie von Empress Royalty.