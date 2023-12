Empress Royalty Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Empress Royalty-Aktie beträgt 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 35,48 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Empress Royalty.

Die Anleger-Stimmung bei Empress Royalty in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Empress Royalty festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Empress Royalty-Aktie ein Durchschnitt von 0,3 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,3 CAD, was keinen Unterschied darstellt und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,28 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Empress Royalty für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.