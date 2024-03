Empresaria Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Empresaria-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 40,35 GBP für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 36,5 GBP, was einem Unterschied von -9,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 35,46 GBP, was nur eine geringfügige Abweichung von +2,93 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt wird Empresaria in der einfachen Charttechnik ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie von Empresaria als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen gezeigt. Auch in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Empresaria-Aktie mit -41,42 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 1,75 Prozent in den letzten 12 Monaten kommt, liegt Empresaria mit 43,17 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.