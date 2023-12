Empresaria Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung einer Aktie und spiegelt die Stimmung der Anleger wider. In letzter Zeit wurde die Aktie von Empresaria verstärkt in den sozialen Medien diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Aspekten rund um Empresaria beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Empresaria bei 50, was als neutral eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 73, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Empresaria-Aktie führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Empresaria-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 47,89 GBP angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 34 GBP, was einer Abweichung von -29 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -8,65 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die kurzfristige Betrachtung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Empresaria-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.