Empresaria Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der Empresaria-RSI liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 73,08, was einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse auf sozialen Plattformen zum Thema Empresaria neutral. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern in sozialen Medien rund um Empresaria aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Empresaria derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 47,44 GBP, während der Aktienkurs bei 34 GBP liegt, was einer Abweichung von -28,33 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 36,83 GBP, was einer Abweichung von -7,68 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Unterperformance von -23,91 Prozent für Empresaria in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie um 31,61 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.