Empresaria Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in sozialen Medien kann die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen über Empresaria wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI der Empresaria liegt bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,77, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Empresaria mit 19,45 auf eine Unterbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" hin. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Bei einer Dividende von 3,46 % liegt Empresaria im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen (11,61 %) niedriger. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenausschüttung als "schlecht".