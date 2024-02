Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Dividendenrendite der Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte-Aktie beträgt 0 Prozent, was 4,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 29,57 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 18,79 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beläuft sich auf 52,61, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 45,59, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte-Aktie mit einem Wert von 18,79 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der Abstand beträgt aktuell 86 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" von 130. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating und kann als "günstig" bezeichnet werden.