Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Unternehmen Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 6,17 und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 124,91. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In den Diskussionen in den sozialen Medien wird ein gemischtes Bild der Anlegerstimmung deutlich. Während in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen eher negative Themen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte-Aktie um 65,74 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem Abweichung von +52,4 Prozent positiv bewertet.

Allerdings fällt die Dividendenrendite mit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent negativ aus. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von unserer Redaktion. Die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs ist somit als ungünstig einzustufen.