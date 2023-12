Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und alles dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte liegt bei 12,19, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 18,27 bewertet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte von 21,11 USD als "Gut"-Signal betrachtet, da er 74,46 Prozent über dem GD200 (12,1 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,64 USD. Dies führt zu einem Abstand von +54,77 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte-Aktie als insgesamt "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Der Unterschied beträgt 6,27 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,27 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.