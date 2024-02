Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung in Richtung übermäßig positiver oder negativer Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 14,42 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (19,45 USD) deutlich darüber (Unterschied +34,88 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt aktuell 18,99 USD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (+2,42 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Stromversorger") von 4,72 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte eine Performance von 101,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um 0,36 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +101,56 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl in Bezug auf die Aktienkursentwicklung als auch im Branchenvergleich wird daher ein "Gut"-Rating vergeben.