Super, Tiger Brands!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. In den letzten 7 Tagen lag der RSI für die Tiger Brands-Aktie bei 22, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,08, was darauf hindeutet, dass die Tiger Brands weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tiger Brands.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tiger Brands-Aktie ein Durchschnitt von 8,52 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,2 EUR, was einen Unterschied von +7,98 Prozent ausmacht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 8,25 EUR unter dem letzten Schlusskurs (+11,52 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Tiger Brands-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Tiger Brands eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Tiger Brands-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.