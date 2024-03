Employers Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Aktie von Employers bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,85 %, was 1,56 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht". Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Employers mit einem Wert von 9,97 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 38,27, was einer Unterbewertung um 74 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Employers einen Wert von 82,31, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 32,94 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Employers haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.