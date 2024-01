Employers Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) der Employers-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 28,8 an, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 38 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Employers-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,04 Prozent erzielt, was 15,11 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Bereich Versicherungen liegt die Aktie sogar 22,94 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite, weshalb die Bewertung in dieser Kategorie insgesamt als "Schlecht" ausfällt.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen alle eine positive Bewertung für die Employers-Aktie abgeben. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 51,5 USD, was eine potenzielle Steigerung um 30,71 Prozent vom letzten Schlusskurs (39,4 USD) bedeutet. Zusammengefasst erhält die Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Employers-Aktie bei 39,08 USD verortet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen die Gesamteinstufung "Neutral".