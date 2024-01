Employers Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Employers liegt aktuell bei 8,88 und ist damit 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, der bei 39 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Employers diskutiert, an neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen für die Anleger von Interesse. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnete Employers im letzten Jahr eine Rendite von -4,04 Prozent, was 15,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für die Versicherungsbranche beträgt 18,85 Prozent, wobei Employers derzeit 22,89 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 39,73 USD der Employers Aktie +2,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +1,69 Prozent, und somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.