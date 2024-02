Employers Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Employers hat ein KGV von 9,33, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 41,61 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Employers, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Andererseits gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Employers niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Employers-Aktie waren alle 2 Einstufungen "Gut". Dies führt zu einem Durchschnitt von "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 14,39 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt.

Zusammenfassend erhält Employers somit insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.