Empiric Student Property-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Empiric Student Property PLC-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 115 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 19,05 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 90,09 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 96,6 GBP liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Empiric Student Property PLC-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 21,74, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Empiric Student Property PLC-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.