Empiric Student Property Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Empiric Student Property PLC neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 (sieben Tage) ergibt sich ein Wert von 45,65, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 (25 Tage) einen Wert von 31,85 aufweist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben die Aktie der Empiric Student Property PLC in den letzten zwölf Monaten mit 1 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen neutralen Einstufung. Es liegen keine aktuellen Analysen für den letzten Monat vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 107,5 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 88,57 GBP liegt, der letzte Schlusskurs aber bei 93,5 GBP liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 89,39 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine einfache charttechnische Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Somit erhält die Empiric Student Property PLC in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Relative Strength Index, den Analysen und der technischen Analyse sowie dem Sentiment und Buzz rund um die Aktie der Empiric Student Property PLC.