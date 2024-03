Empiric Student Property Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Anleger-Stimmung bei Empiric Student Property PLC ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 "Gut" und 2 "Neutral" Bewertungen für die Aktie abgegeben, was langfristig zu einem "Neutral" Rating führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 13,16 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 107,5 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Internet-Kommunikation zeigte kaum Veränderungen in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 95 GBP lag, was einem Unterschied von +5,6 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Unterschied von +2,68 Prozent ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Empiric Student Property PLC-Aktie eine positive Bewertung sowohl von den Anlegern als auch von den institutionellen Analysten und in der technischen Analyse.