Empiric Student Property Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Empiric Student Property PLC als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 51,25, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,07 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Empiric Student Property PLC bei 89,91 GBP verläuft, was auch zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 90,9 GBP beträgt +1,1 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 93,3 GBP, was einer Differenz von -2,57 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein neutrales Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume ist daher neutral.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt eine neutrale Bewertung, mit 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 107,5 GBP, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. Die Anleger interessieren sich vor allem für positive Aspekte, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält die Empiric Student Property PLC insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.