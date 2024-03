Empiric Student Property Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Aktie der Empiric Student Property PLC ergibt sich ein RSI-Wert von 32 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 33,06 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine deutlich positive Stimmung rund um die Empiric Student Property PLC. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +5,16 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis schätzen die Analysten die Aktie der Empiric Student Property PLC als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen liegt 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 115 GBP, was einer Erwartung von 21,44 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.