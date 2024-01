Empiric Student Property Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Empiric Student Property PLC-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 107,5 GBP, was eine potenzielle Performance von 12,21 Prozent darstellen würde. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet, wobei keine Updates aus dem letzten Monat vorliegen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Empiric Student Property PLC liegt bei 36,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung in Bezug auf die Empiric Student Property PLC. In den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Empiric Student Property PLC als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von +6,9 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 92,86 GBP, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.