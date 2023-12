Empire State Realty OP Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Empire State Realty Op-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,4 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,46 USD liegt, was einer Abweichung von +27,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 8,41 USD, was einer Abweichung von +12,49 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für das Unternehmen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Empire State Realty Op-Aktie zeigt, dass der 7-Tage-RSI bei 34 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 42,76 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung bezüglich der Empire State Realty Op-Aktie wurde auf sozialen Plattformen positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Empire State Realty Op also hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, während das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.