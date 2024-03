Empire State Realty Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Empire State Realty Trust Inc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 8,73 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 9,88 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +13,17 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 9,86 USD, was einer Abweichung von +0,2 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Empire State Realty Trust Inc ist größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den letzten Tagen nicht stark über das Unternehmen diskutiert wurde, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut"-Titel, wobei die meisten von ihnen ein Kursziel von 8 USD erwarten, was einer Erwartung von -19,03 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, die Analysteneinschätzung und das Sentiment und Buzz eine überwiegend neutrale Einschätzung der Empire State Realty Trust Inc-Aktie.