Empire State Realty Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Analysten haben die Aktie der Empire State Realty Trust Inc in den vergangenen zwölf Monaten mit unterschiedlichen Einstufungen bewertet. Dabei gab es eine "Gut", eine "Neutral" und eine "Schlecht"-Einstufung. Daraus ergibt sich insgesamt die langfristige Einstufung "Neutral". Im letzten Monat gab es keine weiteren Analystenupdates zu der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,17 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 9,47 USD eine erwartete Kursentwicklung von -24,32 Prozent bedeutet. Dies wird als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da er mit 37,88 ebenfalls weder "überkauft" noch "überverkauft" ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf die Aktie festgestellt, weshalb diese eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 7,6 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 9,47 USD beträgt somit +24,61 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +10,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.