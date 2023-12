Empire State Realty Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Aktie der Empire State Realty Trust Inc wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen unterschiedlich bewertet. Von insgesamt drei Einstufungen waren eine gut, eine neutral und eine schlecht. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Empire State Realty Trust Inc. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,17 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 9,47 USD eine erwartete Kursentwicklung von -24,32 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Anlegerstimmung bezüglich Empire State Realty Trust Inc wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Beobachtungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) ergibt ein "Neutral"-Rating für die Empire State Realty Trust Inc-Aktie. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 47 und für die letzten 25 Handelstage 37,88, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist.

Zusätzlich zeigt die technische Analyse, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Empire State Realty Trust Inc aktuell bei 7,6 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt mit 9,47 USD 24,61 Prozent darüber. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 8,59 USD ergibt sich ein Abstand von 10,24 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.